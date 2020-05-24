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Для автолюбителей: Xiaomi выпустила универсальную беспроводную зарядку (Фото)

Для автолюбителей: Xiaomi выпустила универсальную беспроводную зарядку (Фото)
16:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Xiaomi выпустила новое универсальное автомобильное зарядное устройство, которое поддерживает беспроводную зарядку мощностью 10 Вт.

Новая беспроводная зарядка поддерживает различные устройства с поддержкой стандарта Qi, то есть вы можете заряжать не только флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 9, но и Samsung Galaxy S10/S20, новый iPhone SE 2020 и много других смартфонов, рассказывает Gizmochina.

Универсальная беспроводная зарядка 10 Вт от Xiaomi начинает работать при приближении смартфона на расстояние около 4 мм, то есть защитный чехол не станет большой проблемой, хотя более эффективна зарядка для смартфонов без чехла. Гаджет оснащен автоматическими фиксаторами с обеих сторон для удержания телефона на месте.

Кроме того, автомобильное зарядное устройство оснащено встроенным инфракрасным датчиком и мотором, который срабатывает автоматически, когда смартфон находится в непосредственной близости. То есть эта зарядка сама "ослабит хватку" и отдаст смартфон, когда он вам понадобится, или же "раскроет свои объятия", когда вы решите зарядить его.

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Зарядное устройство Xiaomi предлагается по цене 18 долларов. В прошлом году вышло похожее внешне устройство, которое имело мощность 20 Вт при цене 25 долларов.

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Все по теме:

Авто, Беспроводная зарядка, Зарядка, Xiaomi.
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