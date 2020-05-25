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Huawei Enjoy Z: самый доступный 5G-смартфон компании

Huawei Enjoy Z: самый доступный 5G-смартфон компании
00:20 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Enjoy Z самый дешевый 5G-смартфон Huawei.

Сегодня компания Huawei представила свой новый недорогой смартфон с поддержкой 5G — Huawei Enjoy Z.

Что предлагают

Во-первых, это самый дешевый 5G-смартфон Huawei (по крайней мере, в Китае). Во-вторых, это первый 5G-смартфон компании не с чипом Kirin: в нем установлен процессор MediaTek Dimensity 800, который дебютировал в начале года.

Также смартфон получил 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 2400×1800 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и частотой дискретизации сенсорного слоя 180 Гц. Для 16-мегапиксельной селфи-камеры предусмотрен каплевидный вырез. Сканер отпечатков пальцев находится сбоку.

Основная камера здесь тройная с 48-мегапиксельным датчиком (f/1.8), 8 Мп широкоугольной камерой (f/2.4) и 2 Мп макрообъективом (f/2.4).

Кроме того, у Huawei Enjoy Z аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт, Bluetooth 5.1 и оболочка EMUI 10.1 на базе Android 10.

На выбор есть расцветки Dark Blue, Sakura Snow Clear Sky и Magic Night Black.

Цена

Версия с 6/64 ГБ памяти обойдется в $238, 6/128 ГБ — $266, 8/128 ГБ — $308.

В Китае продажи стартуют 1 июня. Выйдет ли смартфон за пределы Поднебесной — пока неизвестно.

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Смартфон, Huawei, 5G, Huawei Enjoy Z.
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