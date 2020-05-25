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Американские санкции не помешают выпуску чипов Kirin 1020

Американские санкции не помешают выпуску чипов Kirin 1020
01:56 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Санкции США поставили под угрозу выпуск чипов Kirin.

Недавно власти США ввели новые санкции против китайской Huawei, что поставило под угрозу выпуск чипов Kirin. Но за линейку Mate 40 можно не беспокоиться — производство Kirin 1020 пройдет по плану.

В чем проблема?

Дело в том, что новые санкции США запрещают иностранным компаниям, которые используют в своих продуктах американские технологии, сотрудничество с Huawei без соответствующей лицензии от властей. В первую очередь, под ударом полупроводниковая продукция. В частности, тайваньская компания TSMC, которая выпускает микросхемы по заказу HiSilicon, дочерней компании Huawei.

По слухам, TSMC уже отказалась от новых заказов Huawei, хотя у нее есть время до середины сентября на то, чтобы выполнить уже принятые заказы.

Поговаривали, что из-за этого у Huawei будут проблемы с производством процессоров Kirin 1020, которые будут использоваться в новой линейке Huawei Mate 40 и будущих флагманах Honor. Однако источники уверяют, что TSMC обеспечит Huawei новыми чипами — по крайней мере, на первое время.

Процессоры будут выполнены по 5-нанометровому техпроцессу, обещают повышенную производительность и энергоэффективность. Напомним, нынешние Kirin 980 и 990 сделаны по 7-нанометровому техпроцессу, а микросхемы Huawei для базовых станций в сетях пятого поколения — по 12-нанометровому техпроцессу.

Анонс семейства Mate 40 ожидается во втором полугодии.

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США, Санкции, Чип, Kirin 1020.
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