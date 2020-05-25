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Умный дверной звонок с камерой 1920*1080 пикселей за $34

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Умный дверной звонок с камерой 1920*1080 пикселей за $34
00:36 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:С помощью микрофона хозяин дома может общаться с гостем.

Мы продолжаем делиться с вами полезными штуками с AliExpress, и сегодня это «умный» дверной замок.

Что умеет

Производитель обещает несложную установку (без проводов и кабелей), после чего вы сможете видеть, кто пришел к вам в гости. Звонок подключается к смартфону по Wi-Fi и передает на гаджет всю информацию о том, кто стоит на пороге.

Картинку передает камера с разрешением 1920*1080 пикселей и углом обзора 166 градусов. Причем она видит даже ночью.

С помощью микрофона хозяин дома может общаться с гостем. Также камера автоматически отправляет уведомление на смартфон, если перед дверью есть движение, но никто не звонил в звонок.

Устройство поддерживает карты памяти, поэтому сохраняет полученное видео.

Кроме того, замок защищен от воды по стандарту IP56. Питается от двух батареек, которых должно хватить на 6 месяцев. Когда их необходимо заменить — на смартфон придет соответствующее уведомление.

Цена

Стоит такой дверной замок от $34.15. Также можно доплатить и купить комплекты с батарейками, картой памяти и звуковым оповещением.

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Wi-Fi, Защита, Девайс, Дверной замок.
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