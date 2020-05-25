Умный дверной звонок с камерой 1920*1080 пикселей за $34

Мы продолжаем делиться с вами полезными штуками с AliExpress, и сегодня это «умный» дверной замок.
Что умеет
Производитель обещает несложную установку (без проводов и кабелей), после чего вы сможете видеть, кто пришел к вам в гости. Звонок подключается к смартфону по Wi-Fi и передает на гаджет всю информацию о том, кто стоит на пороге.
Картинку передает камера с разрешением 1920*1080 пикселей и углом обзора 166 градусов. Причем она видит даже ночью.
С помощью микрофона хозяин дома может общаться с гостем. Также камера автоматически отправляет уведомление на смартфон, если перед дверью есть движение, но никто не звонил в звонок.
Устройство поддерживает карты памяти, поэтому сохраняет полученное видео.
Кроме того, замок защищен от воды по стандарту IP56. Питается от двух батареек, которых должно хватить на 6 месяцев. Когда их необходимо заменить — на смартфон придет соответствующее уведомление.
Цена
Стоит такой дверной замок от $34.15. Также можно доплатить и купить комплекты с батарейками, картой памяти и звуковым оповещением.