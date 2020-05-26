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СМИ: в этом году Apple может представить рекордное количество iPhone

СМИ: в этом году Apple может представить рекордное количество iPhone
21:00 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: twitter.com

Новости технологии:До конца этого года компания Apple может представить целых четыре варианта нового iPhone 12.

Американская компания Apple может в 2020 году представить четыре варианта нового iPhone 12. Об этом сообщает Business Insider.

"Ожидается, что iPhone 12 появится в четырех различных вариантах по сравнению с предыдущими годами, когда Apple представляла две или три версии своего новейшего смартфона", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, две модели будут преемниками iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

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Также ожидается, что новые iPhone получат поддержку 5G и экраны с органическим светодиодом вместо жидкокристаллических дисплеев.

Считается, что именно светодиод лучше отражает контрасты.

Во всех устройствах будет установлен процессор A14 Bionic.

Отмечается, что презентация iPhone состоится осенью, однако существует вероятность того, что некоторые варианты нового iPhone будут представлены позже обычного из-за экономических последствий от коронавируса.

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Apple, iPhone, Смартфон, Презентация, iPhone 12.
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