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TikTok для музыкантов: Facebook запускает музыкальную платформу Collab

TikTok для музыкантов: Facebook запускает музыкальную платформу Collab
04:12 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости технологии:Facebook запустил музыкальную платформу Collab, где музыканты могут дистанционно джемовать друг с другом.

Соцсеть Facebook запустила музыкальную платформу Collab, где музыканты могут дистанционно джемовать друг с другом и записывать видео со своими репетициями. Об этом пишет The Verge.

Сейчас Collab проходит бета-тестирование для пользователей из США и Канады на операционной системе iOS, однако в течение нескольких месяцев сервис появится и для массовой аудитории.

Основная задача Collab заключается в том, что музыканты могут создавать короткие видео, разделенные на три одновременных источника. То есть через приложение музыканты могут сыграть на трех разных инструментах одну песню и записать это в один трек.

Изначально видео с Collab можно будет публиковать только внутри платформы, однако в дальнейшем компания обещает интегрировать его с другими своими сервисами, такими как Instagram и Facebook.

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Издание отмечает, что у Collab будут использоваться функции, похожие на TikTok. Внутри платформы любой пользователь может использовать видео другого музыканта для создания собственного ролика. Например, если человеку нравится гитарная партия одного человека и вокал другого, он может создать собственный музыкальный барабанный ритм и наложить его на музыку других людей.

При этом музыкантам, на которые другие пользователи чаще всего делают ремиксы, будут выдаваться бонусы, однако эта особенность сервиса пока не раскрывается.

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Facebook, Музыка, Соцсеть, Collab.
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