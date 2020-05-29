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Xiaomi обновила смартфон Mi Note 10 до Android 10

Xiaomi обновила смартфон Mi Note 10 до Android 10
09:53 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:В сети появилась информация, что компания выпустила прошивку для смартфона Mi Note 10.

Компания Xiaomi продолжает обновлять свои устройства до актуальной версии ОС Android 10. 

Речь идёт о стабильной глобальной версии системы. Прошивка получила номер сборки V11.1.2.0.QFDMIXM и апрельский патч безопасности. Весит обновление 2.6 ГБ. 

Каких-то кардинальных изменений в системе нет, но разработчики добавили основные нововведения Android 10, включая расширенные настройки местоположения и конфиденциальности.

OnePlus 6 и OnePlus 6T получили обновление

OTA-обновление уже начали получать владельцы устройства по всему миру. Систему также можно установить вручную, скачав исходный файл прошивки на сайте XDA.

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Все по теме:

Технологии, Обновление, Техно, Xiaomi, Android 10, Mi Note 10.
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