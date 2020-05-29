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Sony назвала дату презентации PlayStation 5 (Видео)

Sony назвала дату презентации PlayStation 5 (Видео)
22:33 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Недавно Sony обновила сайт PlayStation 5 и не зря - компания анонсировала очередную презентацию.

Sony опубликовала трейлер презентации "Будущее игр", которая пройдет уже 4 июня 2020 года в 23:00 по Киеву.

Презентация продлится час, за который Sony планирует показать игры для PlayStation 5, а также геймплей с консоли.

По классике, мероприятие будет транслироваться онлайн на Twitch и YouTube.

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"Эта цифровая демонстрация продлится чуть больше часа, и впервые мы все вместе будем фактически испытывать волнение вместе… Это часть нашей серии новостей о PS5, и, будьте уверены, после демонстрации на следующей неделе у нас еще будет много чего показать с вами", - пишет президент и главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Раян.

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Все по теме:

Анонс, Sony, Дата, Презентация, Трейлер, PlayStation 5, Будущее игр.
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