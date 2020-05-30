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Panasonic при поддержке Qualcomm анонсирует VR-очки

Panasonic при поддержке Qualcomm анонсирует VR-очки
05:56 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Очки постарались сделать максимально комфортными и компактными.

Panasonic анонсировала новые VR-очки в дизайне а-ля стимпанк, с оптимизацией под 5G смартфоны. В разработке принимала участие компания Qualcomm.

В чём фишка

Очки постарались сделать максимально комфортными и компактными. По словам представителей Panasonic, ими будет так же удобно пользоваться, как и обычными солнечными очками. Устройство оснащено двумя OLED-панелями и оптическим модулем производства Panasonic и Kopin Corporation — ведущей компанией на рынке VR-экранов. Благодаря такой начинке очки поддерживают изображение сверхвысокого разрешения без эффекта «решётки», HDR и UHD.

В новинке используются те же оптические технологии, что и в цифровых фотокамерах LUMIX. А динамический излучатель Technics обеспечит максимальное качество звука с минимальными искажениями. И как вишенка на торте — оптимизация для работы с 5G-смартфонами, в чём помогла компания Qualcomm.

«При поддержке Qualcomm Technologies мы планируем оптимизировать эти VR-очки для максимально комфортного использования с 5G-смартфонами. Благодаря компактной и легкой форме и сверхвысокому качеству изображения VR-очков пользователи смогут получить невероятно захватывающий (иммерсивный) опыт от просмотра музыкальных и спортивных трансляций, а также виртуального туризма» — Мичико Огава, директор по технологиям, Appliances Company Panasonic Corporation

Дата релиза очков пока остаётся неизвестной.

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Panasonic, VR-очки, 5G смартфон.
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