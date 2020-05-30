5G уже не в моде: Xiaomi тестирует 6G

Новости технологии:Генеральный директор и основатель компании Лэй Цзюнь сообщил, что компания начала тестирование сети шестого поколения.

Лэй Цзюнь рассказал, что Xiaomi уделяет внимание новым стандартам высокоскоростной связи, а создание сетей 6G напрямую зависит от создания обширной сети спутникового интернета.

Пока деталей тестирования практически нет.

При этом он отметил, что коронавирусная пандемия и большое количество сторонников заговора негативно сказались на развитии сетей 5G, однако компания продолжит развивать эту сферу и дальше, а также выпускать смартфоны с поддержкой сетей пятого поколения.

Напомним, что ранее компания опубликовала официальный тизер, посвященный интересной TV-приставке Mi TV Stick.