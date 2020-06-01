Международный день защиты детей 2020: Google создал праздничный дудл

Новости технологии:Сегодня, 1 июня, весь мир отмечает Международный день защиты детей.

Новый Дудл Google посвящен Дню ребенка. Он же называется Международный день защиты детей.

Международный день защиты детей отмечается с 1950-года после того, как в 1949 году его утвердили на сессии Международной демократической федерации женщин.

В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которой определены социальные и правовые принципы защиты и благополучия детей. Однако эта декларация имела только декларативный и рекомендательный характер, а для защиты и обеспечения прав ребенка необходимы были конкретные законы и международные договоры. Поэтому 20 ноября 1989 Генассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка, которая стала мировой конституцией для детей. Украина ратифицировала эту Конвенцию 27 сентября 1991.

День защиты детей проводится с целью привлечь внимание взрослых к соблюдению прав детей на свободу мнения, образования, защиты от насилия и права на жизнь. Родители, как и государство должны признавать и соблюдать права и свободы детей. Об этом говорится в Декларации прав ребенка, принятой ООН в 1959 году.

С Днем защиты детей!