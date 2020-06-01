Скачать
Понедельник, 01.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский: Дети вдохновляют нас делать мир лучше
Зеленский: Дети вдохновляют нас делать мир лучше
Суд смягчил меру пресечения Чорновол
Суд смягчил меру пресечения Чорновол
Лунин станет сменщиком Куртуа в Реале
Лунин станет сменщиком Куртуа в Реале
Компания Vivo презентовала линейку смартфонов X50
Компания Vivo презентовала линейку смартфонов X50

И не надо золотить ручку: ИИ научили гадать на кофейной гуще

И не надо золотить ручку: ИИ научили гадать на кофейной гуще
22:26 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:В Турции предприниматель создал ИИ, гадающий на кофейной гуще.

Приложение Faladdin заменило туркам гадалок, которые до сих пор пользуются популярностью. Основателем приложения стал Сертач Ташделен, который призвал на помощь современные технологии, а именно — возможности машинного обучения. Как утверждает сам Ташделен, его приложение соединяет в себе глубокое обучение и мистические дисциплины, пришедшие из древности, — таро, астрология, ясновидение и гадание на гуще.

Сегодня более 1 млн человек ежедневно загружают в приложение фотографии своих чашек из-под кофе, чтобы выяснить, что им суждено. Каждому пользователю выдается персонализированное предсказание — моментально или за 15 минут, в зависимости от того, хочет ли человек смотреть рекламу. За три года использования Faladdin приложение было загружено более 20 млн раз. А в Турции оно находится на первом месте в Google Play, опережая в категории «Стиль жизни» даже Tinder.

Отметим, что выручка компании Ташделена составляет $5 млн в год, что в 12 раз выше, чем в первый год после создания приложения.

Он все сделает сам: ИИ научили создавать видео на основе текста

Основатель стартапа и сам умеет гадать на кофейной гуще, он говорит, что научился этому у своей матери, которая является автором популярной в Турции книги про гадание. Она же натолкнула его на создание приложения, начав гадать по присылаемым фотографиям в интернете. Чтобы оптимизировать её работу, Ташделен создал ИИ-модель, распознающую снимки и выдающую соответствующий результат.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Технологии, Гадание, Искусственный интеллект, Техно, ИИ, Нейросеть.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Степаненко отреагировал на скандальный эпизод в матче с Динамо
02 Уже не в тренде: вещи в интерьере, которые давно пора заменить (Фото)
03 Пройдите тест-ассоциацию и узнайте, кем Вы были в прошлой жизни
04 Xiaomi Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9C: характеристика новых недорогих смартфонов
05 Кучма: Маск победил Россию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аваков отчитался о первых часах работы автофиксации нарушений ПДД
Аваков отчитался о первых часах работы автофиксации нарушений ПДД
Май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке
Май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке
В МВД сообщили подробности задержания &quot;минера&quot; моста Метро
В МВД сообщили подробности задержания "минера" моста Метро
Узнайте о себе что-то новое: каково Ваше положение в обществе
Узнайте о себе что-то новое: каково Ваше положение в обществе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь