И не надо золотить ручку: ИИ научили гадать на кофейной гуще

Новости технологии:В Турции предприниматель создал ИИ, гадающий на кофейной гуще.

Приложение Faladdin заменило туркам гадалок, которые до сих пор пользуются популярностью. Основателем приложения стал Сертач Ташделен, который призвал на помощь современные технологии, а именно — возможности машинного обучения. Как утверждает сам Ташделен, его приложение соединяет в себе глубокое обучение и мистические дисциплины, пришедшие из древности, — таро, астрология, ясновидение и гадание на гуще.

Сегодня более 1 млн человек ежедневно загружают в приложение фотографии своих чашек из-под кофе, чтобы выяснить, что им суждено. Каждому пользователю выдается персонализированное предсказание — моментально или за 15 минут, в зависимости от того, хочет ли человек смотреть рекламу. За три года использования Faladdin приложение было загружено более 20 млн раз. А в Турции оно находится на первом месте в Google Play, опережая в категории «Стиль жизни» даже Tinder.

Отметим, что выручка компании Ташделена составляет $5 млн в год, что в 12 раз выше, чем в первый год после создания приложения.

Основатель стартапа и сам умеет гадать на кофейной гуще, он говорит, что научился этому у своей матери, которая является автором популярной в Турции книги про гадание. Она же натолкнула его на создание приложения, начав гадать по присылаемым фотографиям в интернете. Чтобы оптимизировать её работу, Ташделен создал ИИ-модель, распознающую снимки и выдающую соответствующий результат.