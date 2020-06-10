Дополнение Europa Universalis IV: Emperor уже вышло в Steam: релизный трейлер (Видео)

Релизный трейлер Europa Universalis IV: Emperor Главные изменения в DLC коснутся европейских стран, для которых добавят больше двух десятков цепочек заданий. Кроме того, игру за Священную Римскую империю существенно переработали, как и механику религий — помимо прочего, в стратегии появится система папской власти с возможностью влиять напрямую на верующих. Оригинальная Europa Universalis IV вышла в 2013 году. Emperor стало первым крупным дополнением к игре почти за два года.