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Среда, 10.06.2020

Дополнение Europa Universalis IV: Emperor уже вышло в Steam: релизный трейлер (Видео)

Релизный трейлер Europa Universalis IV: Emperor Главные изменения в DLC коснутся европейских стран, для которых добавят больше двух десятков цепочек заданий. Кроме того, игру за Священную Римскую империю существенно переработали, как и механику религий — помимо прочего, в стратегии появится система папской власти с возможностью влиять напрямую на верующих. Оригинальная Europa Universalis IV вышла в 2013 году. Emperor стало первым крупным дополнением к игре почти за два года.
DTF
Фото: Скриншот
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