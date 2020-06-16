Дело в задержке сигнала: SpaceX могут не зарегистрировать, как интернет-провайдера

SpaceX может не получить регистрацию в качестве интернет-провайдера и деньги на свою сеть.

SpaceX может не получить регистрацию в качестве интернет-провайдера. Причиной тому может стать несоблюдение условий по задержке сигнала. Об этом пишет 3DNews.

Федеральная комиссия по связи США, занимающаяся финансированием провайдеров связи и интернета, всерьез обеспокоена тем, что компания Илона Маска не сможет соблюсти все условия, которые считаются обязательными для тех компаний, которые предоставляют услуги провайдера. Речь идет о спутниковых сетях, которые SpaceX разворачивает на низкой околоземной орбите (LEO). По словам председателя комиссии Аджит Пай, SpaceX не сможет обеспечить задержку сигнала менее 100 мс.

В то же время Пай предложил смягчить правила аукциона, чтобы другие провайдеры, подобные SpaceX, смогли подать заявку на участие в конкурсе на получение финансирования.

"На спутники, находящиеся на низкой околоземной орбите, не распространяются такие же ограничения задержки, как на спутники с более высокой орбитой, — указала FCC в заявлении. — Однако нам неизвестно о какой-либо сети на низкой околоземной орбите, способной обеспечить на массовом рынке услуги широкополосного доступа для бытовых потребителей, которые могли бы удовлетворить требованиям комиссии обеспечить задержку в 100 мс в обоих направлениях". Поэтому такие компании, как SpaceX, подавая заявку на финансирование в качестве провайдера с низкой задержкой, имеют все шансы потерпеть неудачу.

Добавим, что аукцион, победитель которого получит грант в размере $16 млрд сроком на 10 лет для развертывания сервиса широкополосного доступа в интернет в определённых сельских регионах США, состоится уже 29 октября 2020 года. Приоритетом станут сети, которые обеспечат низкий уровень задержки. В то же время SpaceX утверждает, что скептицизм FCC неоправдан и их сеть способна обеспечить необходимый уровень задержки сигнала.