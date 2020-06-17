Этот день настал: Boston Dynamics начала продажи робота Spot

Производитель роботов Boston Dynamics наконец-то выставил на продажу своего четвероногого робота Spot. После нескольких лет развития компания начала сдавать его в аренду предприятиям. А на сегодняшний день она разрешает любой американской фирме покупать робота за $74 500, сообщает The Verge.

Стоимость робота Spot равна базовой цене Tesla S. Но в Boston Dynamics отмечают, что за эти деньги вы получаете самого совершенного мобильного робота в мире, способного ездить практически везде, где может и человек (за исключением лестниц).

Spot, конечно, шустрый, но сейчас его рабочая нагрузка в основном ограничена съемками и сбором данных. Ранее робот уже создавал 3D-карты строительных площадок и выявлял неисправности машин на морских нефтяных вышках. Также Spot попробовал себя в оказании помощи больницам во время пандемии COVID-19.

Уникальность разработки Boston Dynamics в том, что Spot является многофункциональной "мобильной платформой", которую можно настроить с помощью различных датчиков и запрограммировать на проведение патрулирования и инспекций. Сейчас компания продает робота в основном промышленным и коммерческим клиентам. Spot пригодится для задач, которые либо слишком опасны, либо рутинные. Также Spot может быть оснащен целым рядом пользовательских нагрузок, включая датчики и сканеры.

В Boston Dynamics заявили, что продолжат модернизацию Spot на основе отзывов от новых клиентов, однако, в целом, робот готов к продаже. Отчасти это связано с недавним обновлением программного обеспечения Spot 2.0. Это обновление предоставляет расширенные функции автономности и навигации.

Одной из функций, над которой в настоящее время работает Boston Dynamics, является дистанционное дистанционное управление. Демонстрационная версия этой функции будет доступна для потенциальных клиентов Spot, которые смогут пройти тест-драйв в штаб-квартире компании на испытательном этапе. Это позволит клиентам попробовать управлять роботом перед покупкой, когда передвижение будущих клиентов ограничено пандемией.

Компания не исключает продажу Spot, например, охранным фирмам, или дальнейшие судебные процессы в правоохранительных органах. Но лишь до тех пор, пока робот не используется для нанесения вреда или запугивания людей. Однако Зак Джаковски, инженер-робототехник Boston Dynamics, не ожидает, что Spot будет широко использоваться для обеспечения безопасности. В конце концов, это дорогая машина, которую решительный противник может быстро вывести из строя.

"Если вы хотите купить более двух роботов, наша команда хочет поговорить с вами. Мы хотим понять, что вы хотите делать с роботом, потому что ожидания людей не всегда совпадают с "основными компетенциями" Spot", - говорит Зак Джаковски, инженер-робототехник Boston Dynamics