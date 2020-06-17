Скачать
Среда, 17.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Макогон: РФ хочет уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем
Макогон: РФ хочет уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем
Трагедия PS752: Трюдо рассказал о дальнейшей судьбе "черных ящиков"
Трагедия PS752: Трюдо рассказал о дальнейшей судьбе "черных ящиков"
Бундеслига: "Бавария" стала чемпионом Германии
Бундеслига: "Бавария" стала чемпионом Германии
Пройдите тест и узнайте какое полушарие мозга доминирует у Вас
Пройдите тест и узнайте какое полушарие мозга доминирует у Вас

Этот день настал: Boston Dynamics начала продажи робота Spot

Этот день настал: Boston Dynamics начала продажи робота Spot
Обновлено 02:25 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер
Производитель роботов Boston Dynamics наконец-то выставил на продажу своего четвероногого робота Spot. После нескольких лет развития компания начала сдавать его в аренду предприятиям. А на сегодняшний день она разрешает любой американской фирме покупать робота за $74 500, сообщает The Verge.

Стоимость робота Spot равна базовой цене Tesla S. Но в Boston Dynamics отмечают, что за эти деньги вы получаете самого совершенного мобильного робота в мире, способного ездить практически везде, где может и человек (за исключением лестниц).

Spot, конечно, шустрый, но сейчас его рабочая нагрузка в основном ограничена съемками и сбором данных. Ранее робот уже создавал 3D-карты строительных площадок и выявлял неисправности машин на морских нефтяных вышках. Также Spot попробовал себя в оказании помощи больницам во время пандемии COVID-19.

Уникальность разработки Boston Dynamics в том, что Spot является многофункциональной "мобильной платформой", которую можно настроить с помощью различных датчиков и запрограммировать на проведение патрулирования и инспекций. Сейчас компания продает робота в основном промышленным и коммерческим клиентам. Spot пригодится для задач, которые либо слишком опасны, либо рутинные. Также Spot может быть оснащен целым рядом пользовательских нагрузок, включая датчики и сканеры.

В Boston Dynamics заявили, что продолжат модернизацию Spot на основе отзывов от новых клиентов, однако, в целом, робот готов к продаже. Отчасти это связано с недавним обновлением программного обеспечения Spot 2.0. Это обновление предоставляет расширенные функции автономности и навигации.

Одной из функций, над которой в настоящее время работает Boston Dynamics, является дистанционное дистанционное управление. Демонстрационная версия этой функции будет доступна для потенциальных клиентов Spot, которые смогут пройти тест-драйв в штаб-квартире компании на испытательном этапе. Это позволит клиентам попробовать управлять роботом перед покупкой, когда передвижение будущих клиентов ограничено пандемией.

Киберпанк, который мы заслужили: роботы Spot пасут овец в Новой Зеландии (Видео)

Компания не исключает продажу Spot, например, охранным фирмам, или дальнейшие судебные процессы в правоохранительных органах. Но лишь до тех пор, пока робот не используется для нанесения вреда или запугивания людей. Однако Зак Джаковски, инженер-робототехник Boston Dynamics, не ожидает, что Spot будет широко использоваться для обеспечения безопасности. В конце концов, это дорогая машина, которую решительный противник может быстро вывести из строя.

"Если вы хотите купить более двух роботов, наша команда хочет поговорить с вами. Мы хотим понять, что вы хотите делать с роботом, потому что ожидания людей не всегда совпадают с "основными компетенциями" Spot", - говорит Зак Джаковски, инженер-робототехник Boston Dynamics

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Робот, Boston Dynamics, Спот.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не подлежат приватизации: ВР рекомендуют отклонить законопроекты относительно перечня объектов
02 Александр Лукашенко передал Владимиру Зеленскому белорусские вышиванки
03 Виды рыбы, которые вредно употреблять в пищу
04 Как на счет брутального Джона Сноу? Кит Харингтон сменил имидж
05 "Рыбачка Оля": главная блондинка страны показала свой первый улов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Наращивание ракетного арсенала Россией: НАТО готовит ответ
Наращивание ракетного арсенала Россией: НАТО готовит ответ
Репрессии в Крыму: Украина обратилась к генсеку ООН
Репрессии в Крыму: Украина обратилась к генсеку ООН
&quot;Сдали тесты и ждем результат&quot;: Данилов заявил о коронавирусе в СНБО
"Сдали тесты и ждем результат": Данилов заявил о коронавирусе в СНБО
Этот день настал: Boston Dynamics начала продажи робота Spot
Этот день настал: Boston Dynamics начала продажи робота Spot
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь