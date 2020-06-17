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Смартфона Galaxy M41 не будет: Samsung "заменил" его на Galaxy M51

Смартфона Galaxy M41 не будет: Samsung "заменил" его на Galaxy M51
19:21 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter
Компания Samsung в этом месяце должна была анонсировать бюджетный смартфон Galaxy M41, но согласно новой информации, ждать новинку не стоит.

Как сообщает источник издания The Elec, корейский производитель бросил идею использовать в Galaxy M41 дисплеи других компаний и решил вовсе не выпускать смартфон на рынок.

По словам источника, компания пошла на такой шаг потому что инженерам не понравилось качество панелей CSOT (China Star Optoelectronics Technology).

Вместо Galaxy M41 Samsung решила выпустить смартфон Galaxy M51, о котором мы ранее уже писали. Его представят позже в этом году. Новинка получит OLED дисплей Samsung, процессор Snapdragon 662/675 или более мощный SoC Snapdragon 720. 

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Ещё устройству приписывают до 8 ГБ ОЗУ, Android 10 из коробки с оболочкой One UI 2.0, накопитель на 128 ГБ, а также камеру с несколькими модулями и главным сенсором ISOCELL Bright GW1 на 64 Мп.

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Все по теме:

Samsung, Смартфоны, Технологии, Техно.

Автор:

Телеграф
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