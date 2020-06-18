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Microsoft выпустила новую версию Windows 10

Microsoft выпустила новую версию Windows 10
Обновлено 09:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com
Новая сборка Windows 10 – Windows 10 Dev Preview 20150 – уже появилась на канале Microsoft для разработчиков Dev channel.

В конце мая компания Microsoft выпустила крупнейшее в 2020 году обновление для операционной системы Windows 10. Сейчас в сети появилась информация о следующем масштабном апдейте, который запланирован на весну 2021 года.

Эксперты утверждают, что здесь кроется следующее большое функциональное обновление Windows 10, которое выйдет весной 2021 года.

Что известно

Подробностей, конечно, немного, но известно, что в 2021 году разработчики сделают акцент на подсистеме Linux для Windows (Windows Linux subsystem, WSL). В частности, будет реализовано ускорение вычислений с помощью GPU, возможность установки WSL.

Также производитель должен обновить базовую карту TomTom для Bing Maps, в общем, пользователей ждет более 20 важных изменений и обновлений.

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Обновление 2020

Надеемся, обновление в следующем году будет более успешным, чем в этом году. Ведь вместе с новым функционалом апдейт принес и немало проблем. Пользователи уже называют это обновление одним из самым проблематичным.

Большинство проблем и багов в Microsoft признают и обещают исправить ситуацию с ближайшими патчами.

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Все по теме:

Microsoft, Технологии, Windows 10.

Автор:

Телеграф
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