Компания Huawei запатентовала новый смартфон с двумя дисплеями

Инсайдеры опубликовали патентное изображение неанонсированного смартфона популярного бренда – аппарат имеет собственную изюминку.

В портфолио Huawei уже есть гибкий Mate X, но если верить последним утечкам, на этом техногигант останавливаться не планирует.

Дизайн смартфона выполнен в классическом стиле с одним отличием, смартфон оснащен сразу двумя экранами – по одному на каждой стороне корпуса, отмечает gizchina.

Особенности загадочного смартфона

На опубликованных изображениях представлена неназванная модель смартфона, оснащенного вспомогательным дисплеем квадратной формы, который разместили на задней крышке. Вероятно, он предназначен для вывода входящих сообщений, времени, погоды и другой информации в режиме Always on Display. Кроме того, с его помощью владелец сможет делать селфи, используя основной модуль в роли альтернативы фронталки, врезанной в "каплю" на главном экране.

Судя по форме оптики, в состав тройной основной камеры устройства входит перископический объектив с расширенными возможностями зума. На нижней грани корпуса гаджета видно порт USB Type-C, единственная решетка динамика и классический 3,5-мм аудиоразъем.

Кнопки включения и регулировки громкости размещены на правой грани, там же находится вспомогательная клавиша, которая, вероятно, выделена для запуска голосового ассистента или спуска камеры.

Технические характеристики, возможная дата анонса и коммерческое название необычного смартфона пока неизвестны.