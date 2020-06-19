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Mortal Kombat для PlayStation 5 и Xbox Series X уже начали разрабатывать

Mortal Kombat для PlayStation 5 и Xbox Series X уже начали разрабатывать
Обновлено 00:13 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter
NetherRealm Studios уже готовят Mortal Kombat и Injustice для PlayStation 5 и Xbox Series X.

NetherRealm Studios продолжит развивать серии Mortal Kombat и Injustice в девятом поколении консолей, и уже работает над новыми играми по франшизам.

Что известно

На это указывает вакансия, которую NetherRealm разместила на сайте Warner Bros. Студия ищет ведущего программного инженера, который бы помог в разработке новых Mortal Kombat и Injustice для PlayStation 5 и Xbox Series X. В обязанности кандидата входят оптимизация графики для нового поколения, дизайн и внедрение новых графических технологий.

В то же время от инженера требуют умение работы и с текущим поколением консолей — PlayStation 4 и Xbox One. Так что не исключено, что новые Mortal Kombat и Injustice выйдут и на приставках восьмого поколения. Sony на пару с Microsoft уже приготовились к низкому спросу на новые консоли, потому и разработчики в первое время вряд ли буду выпускать игры только для девятого поколения.

Даты релиза и сроков разработки в вакансии не указано. На презентациях PlayStation 5 и Xbox Series X игры NetherRealm не упоминались, так что, вероятно, выйдут проекты уже в разгар девятого поколения.

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Все по теме:

Mortal Kombat, PlayStation 5, Xbox Series X.

Автор:

Телеграф
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