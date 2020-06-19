Новая "раскладушка" Samsung Galaxy Z Flip получит процессор Snapdragon 865

Новый Samsung Galaxy Z Flip будет работать на процессоре Snapdragon 865.

Компания Samsung готовит к выходу 5G-версию Galaxy Z Flip. Изначально предполагалось, что смартфон будет отличаться от обычной модели только поддержкой сети пятого поколения, но оказалось, что это не так.

Что известно

Новинку заметили в базе данных теста производительности Geekbench с номером модели SM-F707B. Аппарат, согласно утечке, работает на восьмиядерном процессоре Qualcomm с кодовым названием Kona. Оно соответствует флагманскому чипу Snapdragon 865. На это также намекают результаты теста. Для сравнения, обычная версия Galaxy Z Flip работает на прошлогоднем SoC Snapdragon 855+.

Все остальные спецификации новой модели должны остаться такими же. Напомним, это гибкий Infinity-O дисплей на 6.7 дюймов с разрешением FHD+ и соотношением сторон 22:9, аккумулятор на 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт и беспроводной на 9 Вт, двойная камера на 12 Мп + 12 Мп, Bluetooth 5.0, а также NFC.