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Xbox Smart Delivery: PlayStation 5 не сможет ответить на эту особенность

Xbox Smart Delivery: PlayStation 5 не сможет ответить на эту особенность
00:31 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: pinterest.com
Xbox Series X будет вмещать в себе интересную особенность.

Xbox Series X выглядит очень дружелюбной в плане обратной совместимости. Игроки смогут запускать проекты для прошлых поколений, а с Xbox Smart Delivery купленные развлечения для Xbox One будут доступны на Series X. Как оказалось, PlayStation 5 нечем ответить на такую особенность.

Что известно

В комментарии для японского издания Game Spark (via VGC) представитель SIE Japan отметил, что у Sony нет унифицированной программы по улучшению игр для нового поколения.

Sony уже анонсировала обратную совместимость с играми дляPlayStation 4. Все же технология Xbox Smart Delivery позволит владельцам, например, Halo Infinite не только запустить издание для Xbox One на Xbox Series X, а без дополнительных трат получить версию для консоли нового поколения.

Sony поддерживает подобные инициативы, но оставляет это на усмотрение издателя, и не предлагает унифицированной программы по улучшению.

«Планируется максимально гибкая поддержка любых издателей, решивших предоставить планы обновления», — сказал представитель SIE Japan.

Electronic Arts уже объявила, что владельцы физических и цифровых копий Madden NFL 21 для PS4 получат улучшенную версию для PS5. Bungie также позволит игрокам с Xbox One и PlayStation 4 перенести игру с прогрессом на Xbox Series X и PlayStation 5 соответственно без дополнительных трат. Ко всему разработчики пообещали кросс-платформенный мультиплеер между приставками разных поколений. Возможно, такой путь выберут и другие издатели игр-сервисов, вроде Bethesda, Ubisoft и прочие.

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PlayStation 5, Xbox Series X.

Автор:

Телеграф
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