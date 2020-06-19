Moto G7 Play: компания обновила смартфон до Android 10

Компания Motorola, вслед за Moto G7 Power, выпустила обновление Android 10 и для смартфона Moto G7 Play.

Обновление вышло пока только в Бразилии. В других регионах систему начнут распространять чуть позже.

Из нововведений, в прошивку добавили актуальный патч безопасности и все основные особенности этой версии "зелёного робота".

Например, слегка изменённый интерфейс, новые жесты навигации, тёмную тему для системы и приложений, а также расширенные настройки местоположения и конфиденциальности.

Напомним, Moto G7 Play анонсировали в феврале прошлого года с Android 9 Pie на борту. Аппарат имеет 5.7-дюймовый дисплей с разрешением HD+, процессор Snapdragon 632, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ, основную камеру на 13 Мп, фронтальную на 8 Мп, а также батарею на 3000 мАч.