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Moto G7 Play: компания обновила смартфон до Android 10

Moto G7 Play: компания обновила смартфон до Android 10
08:58 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter
Компания Motorola, вслед за Moto G7 Power, выпустила обновление Android 10 и для смартфона Moto G7 Play.

Обновление вышло пока только в Бразилии. В других регионах систему начнут распространять чуть позже.

Из нововведений, в прошивку добавили актуальный патч безопасности и все основные особенности этой версии "зелёного робота".

Например, слегка изменённый интерфейс, новые жесты навигации, тёмную тему для системы и приложений, а также расширенные настройки местоположения и конфиденциальности.

У нового флагмана Motorola "зеленеет" экран: компания обещает исправить баг 

Напомним, Moto G7 Play анонсировали в феврале прошлого года с Android 9 Pie на борту. Аппарат имеет 5.7-дюймовый дисплей с разрешением HD+, процессор Snapdragon 632, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ, основную камеру на 13 Мп, фронтальную на 8 Мп, а также батарею на 3000 мАч.

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Смартфоны, Технологии, Motorola, Техно.

Автор:

Телеграф
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