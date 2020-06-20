День летнего солнцестояния: Google создал новый дудл

Летнее солнцестояние приходится на самый длинный день и самую короткую ночь в году, когда высота подъема солнца на небосклоне является самой высокой.

Компания Google создала тематический дудл ко дню летнего солнцестояния, который в этом году пришелся на 20 июня. Известно, что в обычные годы день июньского солнцестояния приходится на 21-е число.

"Лето — 2020", — гласит новый дудл.

На праздничном рисунке изображен воздушный шар и солнце — при нажатии на нее поисковик выдает информацию об июньском солнцестоянии.

Напомним, что продолжительность самого длинного дня в 2020 году — 17 часов 33 минуты. Самая короткая ночь продлится чуть менее 6,5 часов.

В день летнего солнцестояния, 20 июня, жители Земли смогут также наблюдать кольцеобразное солнечное затмение — оно достигнет максимума в 9 часов 40 минут.

В этом году астрономическое лето начинается 21 июня и заканчивается 23 сентября.