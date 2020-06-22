Компания Xiaomi выпустила планшетный компьютер специально для детей

Это планшетный компьютер NextClass.ai NXE1. Его диагональ составляет 15,6 дюйма, и он предназначен специально для детей.

Компания Xiaomi представила новую интересную новинку.

Как передает miot.ua, продукт изначально представили на фирменной краудфандинговой платформе Youpin.

Чем интересен

Этот прибор изготовил китайский стартап NextClass.ai (об этом можно догадаться из названия), он выпускает планшеты для детей.

Этот планшетный компьютер собрал много онлайн-классов, тренировочных наборов и аудиокниг, а также интерактивный опыт, что повышает интерес детей к обучению.

Компьютер состоит из моноблока, который оснащен сенсорным экраном. Он получил сертификацию TÜV Rhineland, то есть предотвращает повреждение зрения.

Планшетный компьютер может обнаруживать внешнее освещение, а также напоминает о слишком близком расстоянии. Устройство оснащено двойной камерой и регулируемыми кронштейнами, поэтому его можно использовать под разными углами.

Цена

NextClass.ai NXE1 на площадке стоит 1 999 юаней (это 283 доллара или 7 515 гривен). После официального старта продаж цена вырастет до 2 699 юаней (381 доллар или 10 150 гривен).