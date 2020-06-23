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WWDC 2020: Apple разработала отдельные ПО для iPhone и iPad (Видео)

WWDC 2020: Apple разработала отдельные ПО для iPhone и iPad (Видео)
08:29 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru
Представители компании Apple презентовали в понедельник во время ежегодной конференции разработчиков WWDC 2020 новое программное обеспечение для телефонов - iOS14, а также для планшетов - iPadOS 14. Презентация состоялась в онлайн-режиме

Так, для смартфонов Apple теперь появился ряд новых возможностей. В частности, домашний экран будет иметь способность создавать группы недавно открытых или рекомендованных приложений. Кроме того, среди папок и иконок можно будет вставлять и виджеты, например, прогноз погоды.

Поработали разработчики и над функциями Siri. Они уверяют, что отныне эта программа-помощник будет работать в 20 раз быстрее. Кроме того, Siri сможет записывать и отправлять аудиосообщения.

Компания заявила также об усовершенствованных и детализированных картах, где можно прокладывать маршруты, в том числе, на велосипедах, но пока на территории США. Разработчики добавили новые эмодзи в виде лиц людей различных рас и профессий. Кроме того, есть еще ряд дополнительных функций, такие как отслеживание заряда электроавтомобилей, использование смартфона в качестве ключей для авто, которыми можно будет делиться.

Историческое решение: Apple более не будет использовать процессоры Intel
Историческое решение: Apple более не будет использовать процессоры Intel Читать полностью

В обновлении для планшетов iPad инженеры прописали ПО таким образом, что оно уже не будет выглядеть как увеличенная версия для смартфонов. Окна программ, которым не нужен большой экран, такие как звонки или другие уведомления, отныне не будут перебивать основную работу. В стандартных приложениях, таких как Фото, Файлы, Календарь и т. п добавлены новые боковые панели с инструментами.

Инженеры, кроме того, улучшили эффективность работы "карандаша", Apple Pencil, которым теперь стало пользоваться так же удобно, как и шариковой ручкой. Вдобавок, разработчики усовершенствовали работу сканера пространства LiDAR, который способен намного точнее измерять расстояние до предметов.

Новые версии программного обеспечения будут доступны не сразу. Вместе с тем уже сейчас функциями обновления могут пользоваться участники программы Apple Developer Program.

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Apple, ПО, WWDC 2020.

Автор:

Телеграф
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