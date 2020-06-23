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Обогнал американцев: японский суперкомпьютер Fugaku впервые был признан самым мощным в мире (Фото)

Обогнал американцев: японский суперкомпьютер Fugaku впервые был признан самым мощным в мире (Фото)
11:35 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: pixabay.com
Впервые за девять лет один из японских суперкомпьютеров был признан самым мощным в мире. Об этом сообщает NHK.

"Суперкомпьютер Fugaku, разработанный исследовательским институтом RIKEN и компанией-гигантом производства электронной продукции Fujitsu, занял первое место в рейтинге быстродействия, который составляется два раза в год. Рейтинг был оглашен на одной из международных конференций экспертов в понедельник", - говорится в сообщении.

Суперкомпьютер размещен на одном из объектов в городе Кобэ в западной части Японии. В мировой рейтинг эта вычислительная машина вошла впервые.

Суперкомпьютер Fugaku превзошел соперников в четырех из шести главных категорий, включая скорость вычислений.

Он выполнил свыше 400 петафлопсов, или квадриллионов операций с плавающей десятичной точкой, в секунду. Это примерно втрое быстрее показателя американского суперкомпьютера, который возглавлял предыдущий рейтинг.

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Кроме того, Fugaku занял первые места в трех других категориях, измеряющих производительность в методах компьютерных вычислений для промышленного применения, приложений искусственного интеллекта, а также анализа "больших данных".

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Все по теме:

Япония, Компьютер, Суперкомпьютер, Fujitsu, RIKEN, Fugaku.

Автор:

Телеграф
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