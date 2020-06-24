"Viber, пока": Telegram порадует пользователей новой функцией

Разработчики Telegram тестируют видеозвонки в бета-версии.

Разработчики Telegram, как и обещали, добавили в своё фирменное приложение видеозвонки.

Такую функцию заметил канал BetaInfo в тестовой версии мессенджера для iOS-устройств с номером 6.3.

Чтобы активировать видеозвонки надо зайти в Debug-меню настроек и 10 раз нажать шестеренку. Затем внизу активировать Experimental Feature. После этого в меню профиля появится кнопка "Видеозвонок". Участвовать в разговоре могут лишь пользователи Beta-версия мессенджера, у который включена соответствующая функция. Кстати, интерфейс звонка имеет стандартный набор кнопок: включить/выключить микрофон, положить трубку и поменять камеру.

К сожалению, когда функция появится у всех пользователей информации пока нет, но точно её ждать долго не придется.