Похож, но не скопирован: что известно об игре Mafia Definitive Edition

Разработчики обновленной Mafia не спешат раскрывать подробности ремейка. Однако творческий руководитель Hangar 13 Хэйден Блэкмен решил все же приоткрыть занавес.

Как рассказал Блэкмен, разработка обновленной "Мафии" началась после релиза последнего дополнения для Mafia 3. Hangar 13 сформировали небольшую команду, которая создавала основу для проекта. Полноценное производство стартовало только в начале 2019 года.

Геймплей Mafia: Definitive Edition будет схож с оригиналом, но при этом без прямого копирования. Разработчики пытаются избежать однообразия в заданиях, а также добавили настройки сложности. Например, игроки смогут включить реалистичное вождение или сделать полицейских более агрессивными. Hangar 13 хотят угодить как жаждущим испытаний, так и желающим погрузиться в сюжет.

В перестрелках главному герою придется действовать осторожно. Как отмечает Блэкмен, Томми — водитель, а не военный, так что выдержать много попаданий не сможет. К тому же боезапас будет ограничен. Из последних игр серии перекочует система укрытий.

Сюжет также изменится, но основа останется прежней. Сценаристы ремейка планируют больше времени уделить друзьям и семье Томми. Например, дополнительное экранное время получит Сара, возлюбленная Томми. В оригинале девушка мелькала редко, но в Mafia: Definitive Edition она позволит пристально взглянуть на проблемы мафии.

Сами миссии будут больше раскрывать войну преступных семей Сальери и Морелло. Появятся даже новые эпизоды, которые должны подчеркнуть эту вражду.

За постановку кат-сцен взялся ведущий аниматор оригинальной Mafia Томаш Гжебичек. В качестве ориентира режиссеры выбрали фильмы 20-х и 30-х годов, а также оглядываются на «Крестного отца».

Mafia: Definitive Edition выйдет уже 28 августа на PlayStation 4, Xbox One и PC.