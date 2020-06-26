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Раньше, чем все думали: Samsung представит Galaxy S20 Fan Edition уже осенью

Раньше, чем все думали: Samsung представит Galaxy S20 Fan Edition уже осенью
07:47 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter
Предполагалось, что упрощённую версию смартфона Galaxy S20 компания Samsung покажет лишь в конце этого или в начале следующего года. Но похоже, это не так.

Как сообщает корейское издание ETNews, анонс аппарата запланирован на сентябрь или октябрь этого года. Если информация правдивая, то смартфон выпустят намного раньше предшественника. Напомним, Galaxy S10 Lite показали только в января.

Кстати, Samsung Galaxy S20 Fan Edition (именно так будет называться смартфон), по слухам, получит новую фирменную оболочку One UI 2.5, которая дебютирует вместе с флагманской линейкой устройств Galaxy Note 20 и складным смартфоном Galaxy Fold 2.

Аппарату также приписывают топовый чип Qualcomm Snapdragon 865, три расцветки и встроенный накопитель минимум на 128 ГБ.

Давно такого не было: Samsung планирует выпустить смартфон со съемной батареей

Напомним, что компании Samsung пришлось перенести запуск своего нового смартфона Galaxy M51. Источники сообщают, что причиной стали проблемы с производством смартфонов.

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Samsung, Смартфоны, Технологии, Техно.

Автор:

Телеграф
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