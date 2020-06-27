Батарейки ни к чему: крутая дизайнерская беспроводная мышь

Для любителей гаджетов с оригинальным дизайном - крутая мышка Lofree B.Duck EP115.

Это мышь яркого желтого цвета с изображением утки и клавишами в виде рифленых картофельных чипсов. К тому же, она очень компактная: габариты 108×63×34 мм, вес — всего 98 г.

Подключается мышь по Bluetooth либо с помощью USB-передатчика с частотой 2,4 Ггц. При использовании первого метода поддерживаются только ОС Windows 8 или выше.

Также есть поддержка жестового управления, но при подключении с помощью USB-передатчика к устройствам Apple жесты не работают.

Кроме того, доступно 5 установок разрешения сенсора: 800, 1200, 1600, 2400 и 3600 dpi. Чем выше цифра — тем чувствительнее мышь и быстрее передвижение курсора.

При подключении с помощью Bluetooth за автономность отвечает встроенный аккумулятор. Производитель обещает до 50 дней автономности при условии использования мышь по 8 часов в день. Заряжается устройство по USB-кабелю, есть поддержка быстрой зарядки.

Сейчас Lofree B.Duck EP115 можно заказать за $57.33.