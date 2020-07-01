Ждем, когда будет в HD: Disney представила свой алгоритм для создания DeepFake-видео

Disney представил свой алгоритм для создания DeepFake в мегапиксельном разрешении. Студия отметила, что для создания высококачественных видео с заменой лиц требуется несколько месяцев.

Исследовательский отдел Disney представил алгоритм для создания DeepFake на лондонской конференции Eurographics Symposium on Rendering, которая началась 29 июня.

Сотрудники студии создали нейронную сеть, которая заменяет лица людей в видео, и совместили её с методом блендинга, благодаря которому сохраняется реалистичность контраста и освещения.

Благодаря такому алгоритму Disney может создавать DeepFake-видео в мегапиксельном разрешении — 1024x1024 — тогда как остальные нейросети генерируют ролики в разрешении не выше 256x256 пикселей.

Исследователи из студии Disney при этом подчеркнули, что для создания DeepFake-видео в мегапиксельном разрешении нужны месяцы работы, а нейросети вроде Deepfakes способны сделать ролик с заменой лиц за несколько часов.