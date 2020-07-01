Ждем, когда будет в HD: Disney представила свой алгоритм для создания DeepFake-видео

Исследовательский отдел Disney представил алгоритм для создания DeepFake на лондонской конференции Eurographics Symposium on Rendering, которая началась 29 июня.
Сотрудники студии создали нейронную сеть, которая заменяет лица людей в видео, и совместили её с методом блендинга, благодаря которому сохраняется реалистичность контраста и освещения.
Благодаря такому алгоритму Disney может создавать DeepFake-видео в мегапиксельном разрешении — 1024x1024 — тогда как остальные нейросети генерируют ролики в разрешении не выше 256x256 пикселей.
Исследователи из студии Disney при этом подчеркнули, что для создания DeepFake-видео в мегапиксельном разрешении нужны месяцы работы, а нейросети вроде Deepfakes способны сделать ролик с заменой лиц за несколько часов.