Бальзам "Звездочка" в прошлом: Xiaomi выпустила гаджет для облегчения зуда после укусов комаров

Это незаменимая вещь на лето: гаджет размером чуть больше флешки нагревает место укуса и снимает зуд и отечность.

На календаре 2020 год, и на смену знаменитому советскому бальзаму "Звездочка" приходят новые гаджеты — противозудный стик Xiaomi.

Это настоящая палочка-выручалочка на лето, так как устройство снимает зуд и отечность после укусов комаров. В отличие от гелей и мазей, оно не содержит химических веществ и, соответственно, неприятного запаха. Принцип работы простой: ручка ускоряет разложение аллергенов, создавая тепловой импульс в диапазоне 30–49°C.

Производитель рекомендует использовать гаджет в течение получаса после укуса комара, потом можно повторить процедуру повторно. Занимает она всего 10 секунд.

Устройство можно использовать беременным, пожилым людям и детям возрастом от 4 лет. Система контроля температуры позаботится о защите кожи от ожогов.

К тому же, это очень компактная вещь: габариты 95*26*17 мм, вес — 40 г. Работает стик от двух батареек формата AAA.

Xiaomi MiJia Moyu можно заказать за $21.11.