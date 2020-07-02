DoNotPay: разработчик "первого в мире робота-юриста" собрал $12 миллионов инвестиций

Несколько недель спустя у него была готова программа под названием "DoNotPay", которой он поделился с друзьями. Он также разместил рекламные объявления о ней в интернете. Вскоре этот продукт набрал популярность на Reddit, и количество подписчиков выросло с 10 до более 50 тысяч.
Браудер решил воспользовался этим успехом и собрал 12 миллионов долларовый на первом этапе привлечения инвестиционных средств при общей оценке потенциальных инвестиций в 80 миллионов долларов от Coatue, Andreessen Horowitz, Founders Fund и Felicis Ventures. Ранее в рамках сбора первоначальных средств ему удалось собрать 4,6 миллиона долларов.
Браудер называет "DoNotPay" "первым в мире роботом-юристом", и программное обеспечение перешло от уровня штрафов за парковку к оказанию помощи людям в более чем 100 областях потребительских прав. Сегодня компания предлагает юридическую помощь в разрешении споров, связанных с обслуживанием клиентов, как например, по поводу компенсаций за авиабилеты или аннулирования подписок.
Она также помогает подавать в суды небольшие иски против компаний, пересматривать очередность обслуживания клиентов и анализировать банковские счета на предмет выплат различных видов сборов. Когда сервис 24 Hour Fitness объявил о банкротстве из-за Covid-19, более тысячи пользователей отправили запрос на отмену подписки через "DoNotPay".
Браудер сказал: "В кризисные времена, в которые мы живем, многие крупные компании используют потребителей как спасательный круг. Это видно на примере авиакомпаний, когда они отказываются возвращать людям деньги, а вместо этого выдают им кредиты на поездку, просто потому, что знают, что им это сойдет с рук".
В прошлом месяце программное обеспечение дошло до своего первого миллиона рассмотренных дел, и сейчас число его подписчиков в США достигает "пятизначной цифры". Сегодня компания работает на уровне безубыточности, но нацелена на получение прибыли. Плата за услуги составляет 3 доллара в месяц, и пока этот бизнес развивается без продажи рекламы или данных.
Американская ассоциация юристов даже удостоила программное обеспечение премией Дж. Брауна за "успехи в охватывании юридическими услугами аудитории, обладающей скромными средствами".
"То, что мы пытаемся сделать, это дать обычным людям такую же возможность использовать в полной мере силу правовой системы, которой привыкли пользоваться крупные компании", — заключил Браудер.