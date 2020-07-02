DoNotPay: разработчик "первого в мире робота-юриста" собрал $12 миллионов инвестиций

Когда Джош Браудер, едва окончив среднюю школу, еще в 2015 году начал заниматься программированием и писать коды для автоматизированной программы, помогающей пользователям оспаривать парковочные штрафы, он, вероятно, понятия не имел, насколько востребованной станет его идея. По словам обозревателя журнала Forbes, он начал разрабатывать программное обеспечение, чтобы разобраться с "приличным набором штрафов", которые он получил.

Несколько недель спустя у него была готова программа под названием "DoNotPay", которой он поделился с друзьями. Он также разместил рекламные объявления о ней в интернете. Вскоре этот продукт набрал популярность на Reddit, и количество подписчиков выросло с 10 до более 50 тысяч.

Браудер решил воспользовался этим успехом и собрал 12 миллионов долларовый на первом этапе привлечения инвестиционных средств при общей оценке потенциальных инвестиций в 80 миллионов долларов от Coatue, Andreessen Horowitz, Founders Fund и Felicis Ventures. Ранее в рамках сбора первоначальных средств ему удалось собрать 4,6 миллиона долларов.

Браудер называет "DoNotPay" "первым в мире роботом-юристом", и программное обеспечение перешло от уровня штрафов за парковку к оказанию помощи людям в более чем 100 областях потребительских прав. Сегодня компания предлагает юридическую помощь в разрешении споров, связанных с обслуживанием клиентов, как например, по поводу компенсаций за авиабилеты или аннулирования подписок.

Она также помогает подавать в суды небольшие иски против компаний, пересматривать очередность обслуживания клиентов и анализировать банковские счета на предмет выплат различных видов сборов. Когда сервис 24 Hour Fitness объявил о банкротстве из-за Covid-19, более тысячи пользователей отправили запрос на отмену подписки через "DoNotPay".

Браудер сказал: "В кризисные времена, в которые мы живем, многие крупные компании используют потребителей как спасательный круг. Это видно на примере авиакомпаний, когда они отказываются возвращать людям деньги, а вместо этого выдают им кредиты на поездку, просто потому, что знают, что им это сойдет с рук".

В прошлом месяце программное обеспечение дошло до своего первого миллиона рассмотренных дел, и сейчас число его подписчиков в США достигает "пятизначной цифры". Сегодня компания работает на уровне безубыточности, но нацелена на получение прибыли. Плата за услуги составляет 3 доллара в месяц, и пока этот бизнес развивается без продажи рекламы или данных.

Американская ассоциация юристов даже удостоила программное обеспечение премией Дж. Брауна за "успехи в охватывании юридическими услугами аудитории, обладающей скромными средствами".

"То, что мы пытаемся сделать, это дать обычным людям такую же возможность использовать в полной мере силу правовой системы, которой привыкли пользоваться крупные компании", — заключил Браудер.