На любой вкус: OnePlus представила новые телевизоры

Сегодня свои телевизоры представил еще один китайский производитель - OnePlus. Компания анонсировала в Индии доступные телевизоры серии U и Y.

Это 55-дюймовый телевизор с поддержкой 4K (3 840×2160p), HDR10+, HDR, HLG и Dolby Vision. Экран занимает 95% панели и имеет цветовую гамму DCI-P3 93%, а толщина корпуса — всего 6,9 мм (в самых тонких местах).

Внутри установлен четырехъядерный процессор MediaTek и чип Gamma Color Magic для повышения качества изображения. Также обещают поддержку MEMC, четырехканальные динамики с выходной мощностью 30 Вт, Dolby Atmos, Dolby Audio и DTS-HD.

Варианты подключения — Bluetooth 5.0, двухдиапазонный Wi-Fi, порт Ethernet, три HDMI, два USB и AV-вход. Кроме того, есть встроенный Chromecast для отображения картинки со смартфона, и OnePlus Connect, который позволяет одновременно подключать до пяти устройств через Bluetooth или Wi-Fi и использовать смартфон как пульт дистанционного управления. Но и сам пульт есть в комплекте — со специальными кнопками для Prime Video, Netflix и вызова Google Assistant.

Работает телевизор под управлением Android TV 9.

Это 32-дюймовая модель с разрешением HD и старшая версия с диагональю 43 дюйма и разрешением Full HD. Обе демонстрируют 93% цветовую гамму DCI-P3, оснащаются двумя широкополосными динамиками с выходной мощностью 20 Вт, поддерживают Dolby Audio, приложение OnePlus Connect и совместимы с Chromecast и DLNA.

Они также "из коробки" получат последнюю версию Android TV (9).

За 32-дюймовый OnePlus TV Y просят около $170, за 43-дюймовую модель — $307. 55-дюймовый OnePlus TV U1 оценили в $670.