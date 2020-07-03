Xiaomi готовит к запуску смарт-браслет Mi Band 5 Pro

Смарт-браслет Xiaomi Mi Band 5 оказался не менее популярным, нежели его предшественники, и есть информация, что производитель планирует выпустить его Pro-версию.

Компания Xiaomi месяц назад анонсировала смарт-браслет Mi Band 5, а сейчас в сети появилась информация, что китайский производитель может выпустить улучшенную версию новинки.

Что известно

На форуме Geekdoing опубликовали скриншоты из приложения Mi Fit 4.2.0. На одном из них указано устройство Kongming Pro.

По словам источника, это кодовое название браслета Xiaomi Mi Band 5 Pro. На изображении видно, что гаджет получит поддержку NFC-модуля, т.к. в настройках есть возможность добавить карту.

К сожалению, никаких других подробностей об устройстве пока нет, но если информация правдивая, то уже в ближайшее время в сети появится больше информации о новинке.