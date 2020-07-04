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Xiaomi выпустила бюджетный роутер Mi Router 4 Pro с пятью антеннами

Xiaomi выпустила бюджетный роутер Mi Router 4 Pro с пятью антеннами
Обновлено 08:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com
Mi Router 4 Pro является двухдиапазонным роутером (2.4 ГГц и 5 ГГц) с поддержкой сети Wi-Fi 5.

Китайская компания Xiaomi представила новый роутер Mi Router 4 Pro. Это обновленная версия Mi Router 4, который представили в 2018 году. Роутером можно управлять с помощью смартфона.

Что еще интересного

Как мы уже упоминали, роутер получил 5 антенн, три порта LAN, 128 МБ памяти и поддержку IPv6 с возможностью подключить до 128 устройств. Суммарная скорость передачи данных составляет 1317 Мбит/с (версия Mi Router 4 составляла 1167 Мбит/с).

Mi Router 4 Pro работает на базе процессора Qualcomm QCA9563. Напомним, в предшественника Mi Router 4 был MediaTek MT7621A.

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Как и большинство современных устройств, Xiaomi Mi Router 4 Pro можно синхронизировать со смартфоном и управлять с помощью этого девайса. Для этого предварительно нужно установить фирменное приложение Xiaomi Mijia.

Цена

Стоимость Mi Router 4 Pro тоже приятно удивляет – 199 юаней (это примерно 28 долларов или 750 гривен).

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Все по теме:

Технологии, Техно, Xiaomi, Mi Router 4 Pro.

Автор:

Телеграф
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