Huawei готовит планшет с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт

Несмотря на санкции США, компания Huawei продолжает выпускать новые продукты, и следующим дебютантом, похоже, будет планшет.

Новая модель с кодовым обозначением SCMR-W09 недавно появилась в базе данных китайского сертификационного сайта 3C (China Compulsory Certificate).

К сожалению, подробностей пока мало. Известно лишь, что планшет будет поддерживать быструю зарядку мощностью 22,5 Вт.

Возможно, он придет на смену Huawei MediaPad M6 (на фото), который представили летом прошлого года.

Напомним, у актуальных флагманских планшетов Huawei MatePad и MatePad Pro есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт и 40 Вт соответственно.