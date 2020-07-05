Huawei готовит планшет с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт

Новая модель с кодовым обозначением SCMR-W09 недавно появилась в базе данных китайского сертификационного сайта 3C (China Compulsory Certificate).
К сожалению, подробностей пока мало. Известно лишь, что планшет будет поддерживать быструю зарядку мощностью 22,5 Вт.
Возможно, он придет на смену Huawei MediaPad M6 (на фото), который представили летом прошлого года.
Напомним, у актуальных флагманских планшетов Huawei MatePad и MatePad Pro есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт и 40 Вт соответственно.