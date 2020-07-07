Искусственный интеллект поможет пообщаться со знаменитостями (даже с мертвыми)

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Обновлено 03:22 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Новый инструмент искусственного интеллекта (ИИ) научили имитировать реплики известных исторических персонажей. Его обучили на базе данных высказываний и текстов книг.

Проект под названием AI|Writer использует API генератора текста OpenAI для создания имитационных бесед с виртуальными историческими фигурами. Сначала система обрабатывает само сообщение, а потом его получателя, чтобы подобрать правильный ответ из своей базы. Для этого она использует базу данных API.

Оцифрованные персонажи могут отвечать на вопросы о своей работе, объяснять научные теории или высказывать мнение. Например, ученая Мария Склодовская-Кюри рассказала пользователям о том, как работает излучение Беккереля, писатель Герберт Уэллс раскрыл источник вдохновения для романа "Машина времени", а режиссер Альфред Хичкок сравнил "Интерстеллар" Кристофера Нолана с "Космической одиссеей".

Разработчики отмечают, что аватары хорошо ориентируются в исторических фактах, но могут постоянно менять свое мнение и по разному отвечают на одни и те же вопросы.

Этому ИИ можно задавать очень простые и сложные вопросы. Однако инженеры поставили ограничение в 300 слов для каждого сообщения.

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Как и настоящие люди, ИИ будут отвечать на вопросы, основываясь на том, насколько убедительно сообщение пользователя. К примеру, если исторический персонаж известен своей грубостью, то и его виртуальная версия будет копировать его поведение.

Исследователи подчеркнули, что AI|Writer "не следует считать надежным источником или точным отражением взглядов и мнений этих людей" — это всего лишь эксперимент по изучению взаимодействия пользователей с ИИ. В будущем они планируют предоставить доступ к этому инструменту большему количеству пользователей. Если вы хотите присоединиться к списку ожидания, вы можете зарегистрироваться по ссылке.

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Все по теме:

Искусственный интеллект, Нейросеть, OpenAI.

Автор:

Телеграф
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