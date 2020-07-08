Смартфон Realme X50 приехал в Европу

Суббренд OPPO ещё в начале этого года анонсировал в Китае недорогой смартфон Realme X50 с поддержкой 5G. И вот спустя пять месяцев, новинка приехала в Европу.

Аппарат внешне напоминает Realme X3 и Realme X3 SuperZoom. Он получил 6.57-дюймовый IPS LCD дисплей с соотношением сторон 20:9, разрешением 2400×1080p и частотой обновления 120 Гц. Под капотом устройства установили процессор Qualcomm Snapdragon 765G в паре с интегрированным модемом Snapdragon X52 и 6 ГБ ОЗУ.

Также новинка получила аккумулятор на 4200 мАч с быстрой зарядкой VOOC Flash Charge 4.0 на 30 Вт, NFC, Bluetooth 5.0 и боковой сканер отпечатков пальцев.

Что касается камер, то их тут шесть. Две фронтальных на 16 Мп (Sony IMX471, f/2.0) + 8 Мп (f/2.2) и четыре основных на 64 Мп (датчик Samsung ISOCELL Bright GW1 с f/1.8) + 8 Мп (широкоугольный объектив с углом обзора 119 градусов и f/2.3) + 12 Мп (телевик с f/2.5) + 2 Мп (сенсор для макросъемки с f/2.4). Камера поддерживает 20-кратный гибридный зум и электронную стабилизацию (EIS). Поставляется смартфон с фирменной оболочкой и Android 10 на борту.

Realme X50 уже можно купить во Франции, Германии, Бельгии, Люксембурге, Нидерландах и Португалии. Цена вопроса — 349 евро. Когда новинка приедет к нам — информации пока нет.