Qualcomm представила обновленный процессор Snapdragon 865

Компания Qualcomm анонсировала обновленную версию своего флагманского процессора Snapdragon 865 под названием Snapdragon 865 Plus.

Этот чип должен повысить производительность почти на 10 процентов для игр и приложений с искусственным интеллектом.

Есть три ключевых улучшения Snapdragon 865 Plus от стандартного 865: процессор Kryo 585 увеличил тактовую частоту до 3,1 ГГц, что на 10 процентов выше, чем у стандартного 865, графический процессор Adreno 650 обеспечивает более быструю визуализацию графики на 10 процентов, а совместимость с пакетом Qualcomm FastConnect 6900 поддерживает скорость Wi-Fi до 3,6 Гбит / с.

Это обновление аналогично прошлогодней модели Snapdragon 855 Plus, которая предлагало улучшения производительности процессора и графического процессора для игр по сравнению с обычным 855.

Это также означает, что Qualcomm не использует обновление в середине года для добавления наиболее ожидаемого новшества: интеграции модема Snapdragon X55 в основной набор микросхем вместо использования отдельного компонента в телефоне.

Snapdragon 855 Plus появился в гаджетах на Android, которые ориентированы на игры, таких как Asus ROG Phone II, Nubia Red Magic 3 и Black Shark 2 Pro. Похоже, что Snapdragon 865 Plus продолжит этот игровой акцент.

Qualcomm сообщает, что первые телефоны Snapdragon 865 Plus будут официально анонсированы начиная с третьего квартала 2020 года, поэтому не факт, что чип успеют поставить в Galaxy Note20.

Вместе с тем, одним из первых смартфонов на новом процессоре может стать игровой гаджет Lenovo Legion.