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Qualcomm представила обновленный процессор Snapdragon 865

Qualcomm представила обновленный процессор Snapdragon 865
18:30 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter.com
Компания Qualcomm анонсировала обновленную версию своего флагманского процессора Snapdragon 865 под названием Snapdragon 865 Plus.

Этот чип должен повысить производительность почти на 10 процентов для игр и приложений с искусственным интеллектом.

Есть три ключевых улучшения Snapdragon 865 Plus от стандартного 865: процессор Kryo 585 увеличил тактовую частоту до 3,1 ГГц, что на 10 процентов выше, чем у стандартного 865, графический процессор Adreno 650 обеспечивает более быструю визуализацию графики на 10 процентов, а совместимость с пакетом Qualcomm FastConnect 6900 поддерживает скорость Wi-Fi до 3,6 Гбит / с.

Это обновление аналогично прошлогодней модели Snapdragon 855 Plus, которая предлагало улучшения производительности процессора и графического процессора для игр по сравнению с обычным 855.

Это также означает, что Qualcomm не использует обновление в середине года для добавления наиболее ожидаемого новшества: интеграции модема Snapdragon X55 в основной набор микросхем вместо использования отдельного компонента в телефоне.

Snapdragon 855 Plus появился в гаджетах на Android, которые ориентированы на игры, таких как Asus ROG Phone II, Nubia Red Magic 3 и Black Shark 2 Pro. Похоже, что Snapdragon 865 Plus продолжит этот игровой акцент.

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Qualcomm сообщает, что первые телефоны Snapdragon 865 Plus будут официально анонсированы начиная с третьего квартала 2020 года, поэтому не факт, что чип успеют поставить в Galaxy Note20.

Вместе с тем, одним из первых смартфонов на новом процессоре может стать игровой гаджет Lenovo Legion.

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Все по теме:

Процессор, Qualcomm, Технологии, Техно, Snapdragon 865.

Автор:

Телеграф
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