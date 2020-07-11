Honor 20 и Honor 20 Pro получили новое обновление

Компания Huawei в мае начала обновлять прошлогодние флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro до Android 10 в Китае, а сейчас выпустила прошивку на глобальном рынке.

Обновление вышло с номером сборки 10.1.0.230. Оно весит больше 4 ГБ. В ПО добавили актуальный патч безопасности, а также новую фирменную оболочку Magic UI 3.1 (aka EMUI 10.1).

Напомним, она содержит приложение для видеозвонков Huawei MeeTime, панель управления несколькими устройствами, функцию Huawei Share, которая позволяет быстро обмениваться файлами между смартфонами компании, голосовой помощник Celia, а также обновлённую галерею c общим доступом для устройств Huawei в одной сети и одинаковым Huawei ID.

Прошивку уже начали получать владельцы смартфонов в Германии, Чехии и Франции.

В ближайшие дни ПО доберётся и до других регионов.