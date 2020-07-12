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Превосходит все аналоги: ИИ от Facebook научили различать до пяти разных голосов в одном разговоре

Превосходит все аналоги: ИИ от Facebook научили различать до пяти разных голосов в одном разговоре
Обновлено 12:41 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pexels.com
Инженеры Facebook представили новую модель, которая может определить до пяти разных голосов, затем перевести их в текст или разделить на разные дорожки.

Разработчики Facebook обучили нейросеть разделять до 5  разных голосов в одном разговоре и переводить его в текст или же разделить на пять разных дорожек по голосам. Команда утверждает, что новый метод превосходит все аналоги по качеству и быстроте разделения источников речи, подавлению шума и реверберации.

Facebook использовала новую рекуррентную нейронную сеть для создания нового класса алгоритмов, использующих внутреннее состояние, похожее на память, для обработки последовательностей входов переменных. При этом модель может автоматически определить говорящих и выбрать речевую модель.

Разделение речи является важнейшим шагом на пути к улучшению коммуникации в различных приложениях — при помощи голосовых сообщений или потокового аудио. Кроме того, методы разделения речи, предложенные исследователями, можно применить для подавления фонового шума, например, при записи музыкальных инструментов.

Будет полезно для слабовидящих: Google представил новую модель ИИ

Ранее исследователи компании Facebook представили модель, которая умеет распознавать слова на 51 языках. На предварительных тестах инструмент показал рекордную точность, этот показатель будет улучшаться по мере обучения. Система, которая содержит около миллиарда параметров, повышает эффективность распознавания речи до 28,8%.

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Все по теме:

Facebook, Технологии, Искусственный интеллект, Техно, ИИ, Нейросеть.

Автор:

Телеграф
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