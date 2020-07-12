На платформе Xiaomi появился детский мобильный (Фото)

Для детей предусмотрена учебная литература, басни и песни, а также функции родительского контроля, в том числе отслеживание местоположения с помощью GPS.

На краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin появился новый интересный продукт — детский мобильный телефон, название которого переводят с китайского как Qin AI Life.

Что это такое

Скорее, это что-то среднее между обычным телефоном и смартфоном, но внешне этот гаджет очень похож на Game Boy. Все благодаря маленькому экрану (1,54 дюйма и разрешение 240×240 пикселей) и крупным кнопкам на корпусе.

При этом устройство довольно компактное: его габариты 74×38,6×12,1 мм, вес — всего 48 г.

Также телефон получил аккумулятор емкостью 1150 мАч, Wi-Fi, 4G, модуль eSIM и поддержку виртуального помощника XiaoAI, который, в том числе, сможет отправить голосовые сообщения.

Цена

На Xiaomi Youpin телефон Qin AI Life оценили в $57.