На платформе Xiaomi появился детский мобильный (Фото)

На краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin появился новый интересный продукт — детский мобильный телефон, название которого переводят с китайского как Qin AI Life.
Что это такое
Скорее, это что-то среднее между обычным телефоном и смартфоном, но внешне этот гаджет очень похож на Game Boy. Все благодаря маленькому экрану (1,54 дюйма и разрешение 240×240 пикселей) и крупным кнопкам на корпусе.
При этом устройство довольно компактное: его габариты 74×38,6×12,1 мм, вес — всего 48 г.
Также телефон получил аккумулятор емкостью 1150 мАч, Wi-Fi, 4G, модуль eSIM и поддержку виртуального помощника XiaoAI, который, в том числе, сможет отправить голосовые сообщения.
Цена
На Xiaomi Youpin телефон Qin AI Life оценили в $57.