Дождались: Spotify запускают и в Украине

Популярный музыкальный стриминговый сервис Spotify обновил условия пользовательского соглашения, добавив Украину в список. И уже завтра, 15 июля, в Украине запустят Spotify.

На официальной сайте компании сегодня, 14 июля, появились новые правила, в которых появилась и Украина, которую добавили в список стран, где шведский сервис не работал.

Сейчас доступа к странице нет. Вероятно произошла утечка информации. Когда переходишь по ссылке на новую редакцию, то автоматически идет перенаправление на главную страницу сайта.

Также, для Украины были установлены и ограничения. Так, как страна была размещена в таблице возрастных ограничений, то это значит, что пользователи смогут получить доступ только при достижении 18 лет или, если Ваш возраст меньше, то при наличии разрешения от родителей.

Также для свободного пользования Spotify, нужно заключить с компанией договор и проживать в стране, где данная услуга доступна.

Пока более детальной информации нет.

На данный момент зарегистрироваться в Spotify из Украины по прежнему нельзя, как и скачать приложение. Раньше, украинским пользователям приходилось хитрить и использовать VPN, чтобы пользоваться Spotify.