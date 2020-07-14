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Дождались: Spotify запускают и в Украине

Дождались: Spotify запускают и в Украине
18:55 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
Популярный музыкальный стриминговый сервис Spotify обновил условия пользовательского соглашения, добавив Украину в список. И уже завтра, 15 июля, в Украине запустят Spotify.

На официальной сайте компании сегодня, 14 июля, появились новые правила, в которых появилась и Украина, которую добавили в список стран, где шведский сервис не работал.

Сейчас доступа к странице нет. Вероятно произошла утечка информации. Когда переходишь по ссылке на новую редакцию, то автоматически идет перенаправление на главную страницу сайта.

Также, для Украины были установлены и ограничения. Так, как страна была размещена в таблице возрастных ограничений, то это значит, что пользователи смогут получить доступ только при достижении 18 лет или, если Ваш возраст меньше, то при наличии разрешения от родителей.

Украина в списке Spotify

Также для свободного пользования Spotify, нужно заключить с компанией договор и проживать в стране, где данная услуга доступна.

Пока более детальной информации нет.

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На данный момент зарегистрироваться в Spotify из Украины по прежнему нельзя, как и скачать приложение. Раньше, украинским пользователям приходилось хитрить и использовать VPN, чтобы пользоваться Spotify.

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Все по теме:

Музыка, Технологии, Приложение, Spotify, Техно.

Автор:

Телеграф
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