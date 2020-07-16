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Крупнейшая кибератака на Twitter: взломаны аккаунты Обамы, Гейтса, Маска, Безоса и других
Крупнейшая кибератака на Twitter: взломаны аккаунты Обамы, Гейтса, Маска, Безоса и других

Крупнейшая кибератака на Twitter: взломаны аккаунты Обамы, Гейтса, Маска, Безоса и других

Крупнейшая кибератака на Twitter: взломаны аккаунты Обамы, Гейтса, Маска, Безоса и других
Обновлено 02:58 Сегодня Телеграф DTF
Twitter подвергся одной из крупнейших хакерских атак в своей истории. Около полуночи с 15 на 16 июля на аккаунтах крупных компаний и знаменитостей с миллионами подписчиков появились записи с предложением отправить любую сумму в биткоинах на указанный счет и получить обратно в два раза больше.

Среди взломанных аккаунтов оказались профили Барака Обамы, Билла Гейтса, Илона Маска, Джеффа Безоса, Канье Уэста, Джо Байдена, Apple и Uber. Аккаунты с такими записями Twitter практически сразу блокировал.

Взлом аккаунта Apple в Twitter Взлом аккаунта Билла Гейтса в Twitter Взлом аккаунта Канье Уэста в Twitter

Вместе с тем были также взломаны профили крупнейших криптовалютных бирж, включая Gemini братьев Уинклвоссов

Кошелек, который злоумышленники указали в записях реален. За день на него перевели более 110 тысяч долларов. Однако стоит отметить, что мошенники во время подобных атак часто делают переводы сами себе, чтобы схема выглядела более правдоподобной. 

Вследствие инцидента акции Твиттера обрушились на 3%. 

Представители соцсети сообщили, что они проинформированы об "инциденте с безопасностью" и сейчас проводят расследование происшествия. 

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Взлом, Кибератака, Twitter.

Автор:

Телеграф
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