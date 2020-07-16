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Можно написать свое сообщение: Google научила ИИ понимать древнеегипетские иероглифы

Можно написать свое сообщение: Google научила ИИ понимать древнеегипетские иероглифы
Обновлено 03:47 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Google запустила приложение для перевода египетских иероглифов. Сервис использует методы машинного обучения для расшифровки языка древнего Египта.

Функцию перевода добавили в приложение Arts & Culture, она позволяет пользователям переводить слова и эмодзи в древнеегипетские символы. В компании отмечают, что это первый инструмент, который посредством машинного обучения способен интерпретировать иероглифы. Способности системы будут расти вместе с ростом популярности среди пользователей.

Отмечается, что инструмент, носящий название Fabricius, принесет пользу профессиональным ученым в областях исследования древнего Египта, антропологии и истории.  

Тем не менее, Роланд Энмарч, старший преподаватель египтологии в Ливерпульском университете, отмечает, что данная инициатива хоть и имеет потенциал, но для оценки работоспособности приложения стоит применить его в конкретном исследовании.

"Несмотря на то, что новая разработка впечатляет, она пока не способна заменить высококвалифицированного специалиста по чтению древних надписей. При этом существует много проблем — определенные иероглифы сильно отличаются друг от друга, приложение их может не считать", - отметил он.

Будет полезно для слабовидящих: Google представил новую модель ИИ

Инструмент сейчас позволяет пользователю загрузить также фотографии реальных иероглифов, обнаруженных на древних артефактах, и улучшать качество изображения для более эффективного анализа. 

В Google считают, что им удастся создать более обширную базу знаний в процессе добавления новых данных в систему. Исследователям также разрешили аннотировать и ретушировать выцветшие символы, по мнению компании, это может привести к новым открытиям в этой области. 

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Все по теме:

Google, Искусственный интеллект, Древний Египет.

Автор:

Телеграф
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