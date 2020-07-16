Раньше не было лучше: геймеры оценили состояние индустрии видеоигр

Вопреки распространенному мнению о "раньше было лучше", большинство геймеров все же склонно считать, что видеоигры в последнее десятилетие стали качественней.

Британский интернет-магазин OnBuy выяснил, как игроки относятся к изменениям в индустрии за последние десять лет - с 2010 по 2020 года. В исследовании приняли участие более двух тысяч человек.

Мнение о том, что с годами игры становятся лучше разделяют 47% опрошенных. Противоположного мнения придерживается лишь 21% опрошенных. Оставшиеся 32% не заметили разницы или думают, что ситуация в индустрии не изменилась.

В числе положительных изменений, большинство респондентов выделили графику (85%), геймплей (72%) и онлайн-возможности (56%).

Среди негативных черт современной индустрии чаще всего отмечаются политические и социальные вопросы (54%), микротранзакции (52%) и засилье недоделанных игр (49%).

Опрошенные также привели примеры конкретных тайтлов.

Самые популярные изменения к лучшему:

Графика — Red Dead Redemption 2, Uncharted 4, The Last of Us Part II

Геймплей — "Ведьмак 3", The Legend of Zelda: Breath of the Wild, DOOM Eternal

Онлайн-возможности — Call of Duty: Warzone, Fortnite, Destiny 2

Репрезентация женщин — Shadow of the Tomb Raider, Horizon Zero Dawn, The Last of Us Part II

Масштаб — "Ведьмак 3", Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey

Самые популярные изменения к худшему

Политическая или социальная тематика — Borderlands 3, Battlefield V, The Last of Us Part II

Микротранзакции — Star Wars Battlefront II, FIFA 20, Destiny 2

Недоделанные игры — Fallout 76, No Man's Sky, Anthem

Недостаток контента — Call of Duty: Black Ops 4, Star Wars Battlefront 2, Battlefield V

Завышенный размер игр и обновлений на диске — Call of Duty: Warzone, Red Dead Redemption 2, Destiny 2

OnBuy отмечает, что наиболее "проблемными" играми оказались продукты Electronic Arts. Среди наиболее порадовавших - эксклюзивы Sony.