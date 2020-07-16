Раньше не было лучше: геймеры оценили состояние индустрии видеоигр

Британский интернет-магазин OnBuy выяснил, как игроки относятся к изменениям в индустрии за последние десять лет - с 2010 по 2020 года. В исследовании приняли участие более двух тысяч человек.
Мнение о том, что с годами игры становятся лучше разделяют 47% опрошенных. Противоположного мнения придерживается лишь 21% опрошенных. Оставшиеся 32% не заметили разницы или думают, что ситуация в индустрии не изменилась.
В числе положительных изменений, большинство респондентов выделили графику (85%), геймплей (72%) и онлайн-возможности (56%).
Среди негативных черт современной индустрии чаще всего отмечаются политические и социальные вопросы (54%), микротранзакции (52%) и засилье недоделанных игр (49%).
Опрошенные также привели примеры конкретных тайтлов.
Самые популярные изменения к лучшему:
Самые популярные изменения к худшему
OnBuy отмечает, что наиболее "проблемными" играми оказались продукты Electronic Arts. Среди наиболее порадовавших - эксклюзивы Sony.