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Раньше не было лучше: геймеры оценили состояние индустрии видеоигр

Раньше не было лучше: геймеры оценили состояние индустрии видеоигр
Обновлено 04:46 Сегодня Телеграф DTF Фото: Фейсбук
Вопреки распространенному мнению о "раньше было лучше", большинство геймеров все же склонно считать, что видеоигры в последнее десятилетие стали качественней.

Британский интернет-магазин OnBuy выяснил, как игроки относятся к изменениям в индустрии за последние десять лет - с 2010 по 2020 года. В исследовании приняли участие более двух тысяч человек. 

Мнение о том, что с годами игры становятся лучше разделяют 47% опрошенных. Противоположного мнения придерживается лишь 21% опрошенных. Оставшиеся 32% не заметили разницы или думают, что ситуация в индустрии не изменилась. 

В числе положительных изменений, большинство респондентов выделили графику (85%), геймплей (72%) и онлайн-возможности (56%). 

Среди негативных черт современной индустрии чаще всего отмечаются политические и социальные вопросы (54%), микротранзакции (52%) и засилье недоделанных игр (49%). 

Опрошенные также привели примеры конкретных тайтлов.

Самые популярные изменения к лучшему:

  • Графика — Red Dead Redemption 2, Uncharted 4, The Last of Us Part II
  • Геймплей — "Ведьмак 3", The Legend of Zelda: Breath of the Wild, DOOM Eternal
  • Онлайн-возможности — Call of Duty: Warzone, Fortnite, Destiny 2
  • Репрезентация женщин — Shadow of the Tomb Raider, Horizon Zero Dawn, The Last of Us Part II
  • Масштаб — "Ведьмак 3", Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey

Самые популярные изменения к худшему

  • Политическая или социальная тематика — Borderlands 3, Battlefield V, The Last of Us Part II
  • Микротранзакции — Star Wars Battlefront II, FIFA 20, Destiny 2
  • Недоделанные игры — Fallout 76, No Man's Sky, Anthem
  • Недостаток контента — Call of Duty: Black Ops 4, Star Wars Battlefront 2, Battlefield V
  • Завышенный размер игр и обновлений на диске — Call of Duty: Warzone, Red Dead Redemption 2, Destiny 2

OnBuy отмечает, что наиболее "проблемными" играми оказались продукты Electronic Arts. Среди наиболее порадовавших - эксклюзивы Sony.

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Опрос, Игры.

Автор:

Телеграф
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