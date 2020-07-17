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Конкурент TikTok: компания Facebook анонсирует новое приложение для 50 стран

Конкурент TikTok: компания Facebook анонсирует новое приложение для 50 стран
Обновлено 16:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
По сообщениям СМИ, корпорация Facebook в скором времени представит новое приложение в более чем 50 странах мира, которое может стать конкурентом популярного китайского сервиса TikTok.

Как сообщает NBC News, новая функция может появиться в приложении Instagram и будет называться Instagram Reels. Пользователи смогут публиковать 15-секундные ролики и накладывать на них различные треки. Также будет предлагаться использование эффектов.

Как и в TikTok, пользователи смогут увидеть, как их короткие видео становятся вирусными в разделе под названием "Популярные ролики".

Компания Facebook планирует выпустить Instagram Reels в течении ближайших двух недель более чем в 50 странах мира.

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Отмечается, что глобальный запуск, который ведется уже более года, происходит в связи с тем, что TikTok находится под пристальным вниманием Вашингтона в связи с обработкой пользовательских данных, а также на фоне растущей напряженности между Соединенными Штатами и Китаем.

Напомним, TikTok - это сервис для создания и просмотра коротких видеороликов, принадлежащий пекинской компании "ByteDance".

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Все по теме:

Facebook, TikTok, Instagram Reels.

Автор:

Телеграф
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