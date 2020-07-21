В Viber появится новая функция - реакции на сообщения

Компания Rakuten Viber анонсировала новую полезную функцию для фирменного приложения.
О чем речь
Говорится о реакциях на сообщения с помощью пяти эмодзи:
"сердце",
"смех",
"шок",
"печаль"
"злость".
Известно, что точно такая же возможность есть в Facebook Messenger. Для того чтобы отреагировать на сообщения, понадобится нажать на иконку сердечка, которая находится возле сообщения, а затем выбрать один из эмодзи.
Между прочим, во Всемирный день эмодзи, который отмечался 17 июля, компания Viber провела опрос и выяснила каким является их любимый смайлик.
Среди украинцев самым популярным стал эмодзи "сердце". Его выбрали 56% опрошенных. На втором месте расположился смайлик "смех" — 33%.