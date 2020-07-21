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В Viber появится новая функция - реакции на сообщения

В Viber появится новая функция - реакции на сообщения
Обновлено 12:08 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
Популярный мессенджер Viber получил очередное обновление. Вскоре пользователи смогут реагировать на сообщения с помощью различных эмодзи.

Компания Rakuten Viber анонсировала новую полезную функцию для фирменного приложения.

О чем речь

Говорится о реакциях на сообщения с помощью пяти эмодзи:

  • "сердце",

  • "смех",

  • "шок",

  • "печаль"

  • "злость". 

Известно, что точно такая же возможность есть в Facebook Messenger. Для того чтобы отреагировать на сообщения, понадобится нажать на иконку сердечка, которая находится возле сообщения, а затем выбрать один из эмодзи.

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Между прочим, во Всемирный день эмодзи, который отмечался 17 июля, компания Viber провела опрос и выяснила каким является их любимый смайлик.

Среди украинцев самым популярным стал эмодзи "сердце". Его выбрали 56% опрошенных. На втором месте расположился смайлик "смех" — 33%.

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Технологии, Viber, Техно.

Автор:

Телеграф
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