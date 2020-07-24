Стих Шевченко: создатели S.T.A.L.K.E.R 2 оставили интересную "пасхалочку" (Видео)

В трейлере STALKER 2 нашли зашифрованный стих Тараса Шевченко. Остается только гадать, связана ли надпись с существом в контейнере.

На прошедшей Xbox Games Showcase геймерам показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R 2. В ролик не попали геймплейные кадры, а только атмосферные локации Зоны. Потому геймеры начали искать детали в каждом кадре в поиске отсылок и намеков, и нашли.

На 01:22 зрителям показывают подземную лабораторию и один из экспериментальных существ, которое находится в стеклянном контейнере. Помимо надписи "Собственность государства Украина", игроки заметили и довольно неожиданную отсылку к стиху Тараса Шевченко.

Отрывок из стиха "Катерина" расположен в нижней части пробирки. Чтобы прочесть его, придется перевернуть и отзеркалить изображение. Остается только гадать, связана ли надпись с существом в контейнере, или же это только "пасхалка" для игроков.

"Не слухала Катерина Ні батька, ні неньки, Полюбила москалика, Як знало серденько. Полюбила молодого, В садочок ходила, Поки себе, свою долю Там занапастила."

После презентации GSC Gameworld рассказали, что этим трейлером хотели показать игрокам, что их ждет в S.T.A.L.K.E.R 2. В сиквеле геймеры получат полноценный открытый мир, который можно исследовать вдоль и поперек.

GSC также доработали искусственную симуляцию мира A-Life. Монстры и сталкеры будут постоянно взаимодействовать между собой, или заниматься собственными делами, что и создаст впечатление живого мира.

В S.T.A.L.K.E.R 2 появится и система последствий. Выбор игрока будет влиять не только на текущие события, но и мир в целом.