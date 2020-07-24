Скачать
Пятница, 24.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине резко возросло число новых случаев COVID-19
В Украине резко возросло число новых случаев COVID-19
В небе над Сирией истребитель США пытался перехватить пассажирский иранский лайнер
В небе над Сирией истребитель США пытался перехватить пассажирский иранский лайнер
Все теннисные турниры в Китае отменены
Все теннисные турниры в Китае отменены
24 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
24 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Стих Шевченко: создатели S.T.A.L.K.E.R 2 оставили интересную "пасхалочку" (Видео)

Стих Шевченко: создатели S.T.A.L.K.E.R 2 оставили интересную "пасхалочку" (Видео)
11:18 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter
В трейлере STALKER 2 нашли зашифрованный стих Тараса Шевченко. Остается только гадать, связана ли надпись с существом в контейнере.

На прошедшей Xbox Games Showcase геймерам показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R 2. В ролик не попали геймплейные кадры, а только атмосферные локации Зоны. Потому геймеры начали искать детали в каждом кадре в поиске отсылок и намеков, и нашли.

На 01:22 зрителям показывают подземную лабораторию и один из экспериментальных существ, которое находится в стеклянном контейнере. Помимо надписи "Собственность государства Украина", игроки заметили и довольно неожиданную отсылку к стиху Тараса Шевченко.

Отрывок из стиха "Катерина" расположен в нижней части пробирки. Чтобы прочесть его, придется перевернуть и отзеркалить изображение. Остается только гадать, связана ли надпись с существом в контейнере, или же это только "пасхалка" для игроков.

"Не слухала Катерина Ні батька, ні неньки, Полюбила москалика, Як знало серденько. Полюбила молодого, В садочок ходила, Поки себе, свою долю Там занапастила."

После презентации GSC Gameworld рассказали, что этим трейлером хотели показать игрокам, что их ждет в S.T.A.L.K.E.R 2. В сиквеле геймеры получат полноценный открытый мир, который можно исследовать вдоль и поперек.

Star Wars: The Old Republic "покорила" пользователей Steam

GSC также доработали искусственную симуляцию мира A-Life. Монстры и сталкеры будут постоянно взаимодействовать между собой, или заниматься собственными делами, что и создаст впечатление живого мира.

В S.T.A.L.K.E.R 2 появится и система последствий. Выбор игрока будет влиять не только на текущие события, но и мир в целом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Игра, S.T.A.L.K.E.R. 2.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шмыгаль анонсировал ликвидацию ГФС до конца 2020 года: какова причина
02 Тест-гадание на любовь: что Вам уготовано судьбой?
03 "Темные времена": Милевский отреагировал на назначение Луческу
04 В Украине резко возросло число новых случаев COVID-19
05 Итоги 23 июля: Луческу возглавил киевское Динамо, ВНО и поступление 2020 в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус не отступает: на планете уже более 15 миллионов случаев заболевания
В мире выявили более 15 млн случаев коронавируса
Под Киевом на глазах у ребенка застрелили мужчину
Под Киевом на глазах у ребенка застрелили мужчину
К концу недели гривна еще больше обвалилась: свежий курс валют
К концу недели гривна еще больше обвалилась
Еще один гаджет получил стабильную версию MIUI 12
Еще один гаджет получил стабильную версию MIUI 12
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь